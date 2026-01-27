İnegöl'de 'polis' kılığında 3 milyonluk dolandırıcılık: 2 şüpheli Kocaeli'de yakalandı

Bursa İnegöl'de 19 Ocak 2026'da 56 yaşındaki Emel K. telefon dolandırıcılarının tuzağına düşüp 400 gram (3 milyon TL) altınını kaybetti; zanlılar Kocaeli'de yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:54
İnegöl'de 'polis' kılığında 3 milyonluk dolandırıcılık

Olayın ayrıntıları

Olay, 19 Ocak 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle’deki parkta meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli’den arayan iki şüpheli, 56 yaşındaki Emel K.’yı telefonda arayıp kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, Emel K.'ya "Adınız FETÖ terör örgütüne karışmış" diyerek korku ve panik oluşturdu ve tüm altınlarını poşete koymasını istedi.

Şüpheliler kadını Yeni Mahalle’de bir parka çağırdı. Parkta buluştuğu sırada, şüphelilerden Rıdvan Eliş(36), kadının elindeki poşet içindeki 400 gram, 3 milyon TL değerindeki altını alıp uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan mağdur, polise giderek şikayette bulundu.

Soruşturma ve yakalama

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek iz sürdü. İncelemede şüphelilerden birinin Rıdvan E. (36) olduğu tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu zanlıların Rıdvan E. (36) ve Emrah S. (27) olduğu ve Kocaeli'de saklandıkları bilgisine ulaşıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, şüpheliler saklandıkları evde yakalandı. Yakalanan şahıslar sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler kayda geçti

Mağdurun elinden altınları alan şüphelinin, suç ortağı ile telefonla konuşarak sokakta yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturmaya delil olarak yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

