Samsun'da 'Beni yakalayamazsınız' diyen kadın adliyeye sevk edildi

Samsun'da sosyal medyada polis ve bekçilere hakaret eden, 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 19 suç kaydı bulunan kadın yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:40
İl Emniyet güçleri, sosyal medya üzerinden görevli personele yönelik hakaret ve meydan okuma içeren paylaşımlarda bulunan bir kadını yakalayarak adliyeye sevk etti.

Olayın detayları

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 ayrı suç kaydı olan İ.K. (24) isimli kadın, 25 Ocak Pazar günü saat 11.30 sıralarında yakalandı.

Şüphelinin, yakalanmadan önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere 'Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız' diyerek küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yakalanma anında da görevli personele hakaret ettiği bildirildi.

Soruşturma ve adliyeye sevk

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheli hakkında "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

