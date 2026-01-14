İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Evde 17 Kök Esrar ve Üretim Düzeneği Ele Geçirildi

İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda evde üretim düzeneği ele geçirildi

Jandarma aramalarında çok sayıda bitki ve ekipman bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 Ocak’ta düzenlenen operasyonda bir adreste yapılan aramada, üretim aşamasında olduğu değerlendirilen 17 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca üretimde kullanıldığı belirtilen malzemeler tespit edildi: 2 adet havalandırma fanı, 1 adet ayarlı priz, 1 adet ısı ayar termostatı, 1 adet aydınlatma lambası ve 1 adet güç kaynağı.

Operasyon kapsamında H.B. (34) isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

