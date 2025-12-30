İnegöl’de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu

Jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan ürünlere el koydu

Edinilen bilgilere göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Merkez Karakol ekipleri, İ.K. (30) isimli şahsın yılbaşı öncesi ikametinde kaçak alkol ve tütün mamulleri satacağı yönünde istihbari bilgiye ulaştı.

Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda bandrolsüz alkollü içki ile kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtildi.

Şüpheli şahıs İ.K. (30), ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

