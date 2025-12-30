DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,46 0,06%
ALTIN
6.027,71 -0,89%
BITCOIN
3.793.052,33 -1,45%

İnegöl’de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu

İnegöl'de jandarma ekipleri bir evde yaklaşık 500 bin TL değerinde bandrolsüz alkol ve kaçak sigara ele geçirdi; şüpheli İ.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:47
İnegöl’de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu

İnegöl’de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu

Jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan ürünlere el koydu

Edinilen bilgilere göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Merkez Karakol ekipleri, İ.K. (30) isimli şahsın yılbaşı öncesi ikametinde kaçak alkol ve tütün mamulleri satacağı yönünde istihbari bilgiye ulaştı.

Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda bandrolsüz alkollü içki ile kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtildi.

Şüpheli şahıs İ.K. (30), ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 500 BİN TL OLAN KAÇAK ALKOL VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 2025 Gasp Operasyonları: 44 Tutuklama, Çok Sayıda Silah ve Para Ele Geçirildi
2
Ayşe Tokyaz Davası: Cemil Koç ve 9 Sanık İkinci Günde de Hakim Karşısında
3
Antalya'da 'FETÖ operasyonu' tuzağı: Yaşlı çift 838 bin lirayı kaptırdı
4
Meteoroloji Uyarısı Doğrulandı: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
5
Kastamonu'da av sırasında kurşunla ağır yaralanma
6
Safranbolu'da Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Paniğe Yol Açtı
7
Karaman'da Kavşak Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları