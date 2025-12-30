Sivas'ta Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ata Sanayi'de çatıda yükselen dumanlar paniğe yol açtı

Sivas'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi içindeki Ata Sanayi bölgesinde bulunan tek katlı işyerinde meydana geldi.

Çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

