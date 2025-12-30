DOLAR
Sivas'ta Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü; iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 23:13
Ata Sanayi'de çatıda yükselen dumanlar paniğe yol açtı

Sivas'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi içindeki Ata Sanayi bölgesinde bulunan tek katlı işyerinde meydana geldi.

Çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

