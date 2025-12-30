Marmaris’te Yılbaşı Öncesi Güvenlik Seferberliği: Denetimler Artıyor

Emniyet ekipleri ilçe genelinde kapsamlı kontroller uyguluyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler; ilçe giriş ve çıkış noktaları, otogar ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere kimlik ve belge kontrolleri yapıyor. Ayrıca ara sokaklar, otobüsler ve yoğunluk oluşan kalabalık alanlarda da güvenlik denetimleri aralıksız şekilde sürüyor.

Denetimlerde önceliğin yılbaşı eğlencesi için ilçeye gelecek vatandaşların güvenliği olduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, yılbaşı gecesi boyunca ilçe genelinde polis ekiplerinin görev başında olacağını vurgulayarak, vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesinin hedeflendiğini ifade etti.

