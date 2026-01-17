İnegöl'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa-Ankara karayolu, saat 21.00

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Sedat Taç (46) yönetimindeki 26 ACL 757 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Sürücü aracını karayolu kenarına çekip, araç dışında beklemeye başladı.

Aynı yöne seyreden Tamer D. (21) idaresindeki 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda bekleyen yakıtı biten araca ve sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) idaresindeki GE 0464 AC plakalı tıra çarptı.

Kaza sonucu 26 ACL 757 plakalı otomobilin sürücüsü ile 16 DZ 410 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Taç kurtarılamadı. Taç’ın mobilyacı olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından karayolu ulaşıma kapanırken, kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve karayolu yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu trafik ekiplerince tekrar ulaşıma açıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

