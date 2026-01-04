İngiltere ve Fransa Palmira'da DAEŞ Hedeflerine Hava Saldırısı

Operasyonun Özeti

İngiltere ve Fransa hava kuvvetleri, Suriye'nin Palmira kentinde, "daha önce DAEŞ terör örgütü tarafından kullanıldığından" şüphelenilen bir yer altı silah deposuna yönelik hava saldırısı düzenledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımız, tesise inen çok sayıda tüneli hedef almak için Paveway IV güdümlü bombalar kullandı. Ayrıntılı değerlendirme şu anda devam ederken, ilk raporlar hedefin başarıyla vurulduğunu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hedefin Typhoon FGR4 savaş uçakları kullanılarak ve Voyager yakıt ikmal tankerinin desteğiyle bombalandığı; saldırı öncesinde bölgede "herhangi bir sivil yerleşim bulunmadığı" ve tüm uçakların "güvenli şekilde geri döndüğü" belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise saldırıya ilişkin, "Bu eylem, Birleşik Krallık’ın liderliğini ve Orta Doğu’da DAEŞ’in ve onun tehlikeli ve şiddet yanlısı ideolojilerinin yeniden ortaya çıkmasını engellemek için müttefiklerimizle omuz omuza durma kararlılığımızı göstermektedir" dedi.

Yetkililer, operasyonun hedefinin DAEŞ’in yeniden yapılanma çabalarını hedef aldığı ve olayla ilgili daha detaylı değerlendirmenin sürdüğünü kaydetti.

