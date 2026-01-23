İnönü’de Zincir Marketlere 3 Günlük Faaliyetten Men ve Mühür

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünler ve etiket uyuşmazlukları tespit edildi

İnönü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri kapsamlı denetimler sonucunda yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen zincir marketlerin faaliyetlerini 3 gün süreyle durdurdu ve market kapılarını mühürledi.

Rutin kontroller sırasında raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kasa ile etiket arasındaki fiyat uyuşmazlıkları ve üretim-tüketim tarihi bulunmayan gıdalar tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde işletmeler hakkında tutanak tutuldu ve ilgili mevzuat gereği faaliyetten men cezası uygulandı.

Belediye açıklaması

İnönü Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, benzer denetimlerin ilçe genelinde tavizsiz bir şekilde devam edeceğini belirtti. Tüketici haklarının korunmasına yönelik bu uygulamaların sürdürüleceği bildirildi.

İNÖNÜ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLER SONUCUNDA YÖNETMELİĞE AYKIRI HAREKET ETTİĞİ BELİRLENEN ZİNCİR MARKETLERİN FAALİYETLERİNİ 3 GÜN SÜREYLE DURDURDU.