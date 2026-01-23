İnönü’de Zincir Marketlere 3 Günlük Faaliyetten Men ve Mühür

İnönü Belediyesi, denetimde yönetmeliğe uymayan zincir marketleri 3 günlüğüne mühürledi; son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve etiket uyuşmazlıkları bulundu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:43
İnönü’de Zincir Marketlere 3 Günlük Faaliyetten Men ve Mühür

İnönü’de Zincir Marketlere 3 Günlük Faaliyetten Men ve Mühür

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünler ve etiket uyuşmazlukları tespit edildi

İnönü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri kapsamlı denetimler sonucunda yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen zincir marketlerin faaliyetlerini 3 gün süreyle durdurdu ve market kapılarını mühürledi.

Rutin kontroller sırasında raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kasa ile etiket arasındaki fiyat uyuşmazlıkları ve üretim-tüketim tarihi bulunmayan gıdalar tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde işletmeler hakkında tutanak tutuldu ve ilgili mevzuat gereği faaliyetten men cezası uygulandı.

Belediye açıklaması

İnönü Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, benzer denetimlerin ilçe genelinde tavizsiz bir şekilde devam edeceğini belirtti. Tüketici haklarının korunmasına yönelik bu uygulamaların sürdürüleceği bildirildi.

İNÖNÜ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLER SONUCUNDA...

İNÖNÜ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLER SONUCUNDA YÖNETMELİĞE AYKIRI HAREKET ETTİĞİ BELİRLENEN ZİNCİR MARKETLERİN FAALİYETLERİNİ 3 GÜN SÜREYLE DURDURDU.

İNÖNÜ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLER SONUCUNDA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da ULTRANS'a Ait Lastik Deposu Alevlere Teslim
2
İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı: Eski Erkek Arkadaş Gözde Akbaba’yı Vurdu
3
Şanlıurfa Merkezli Sosyal Medya Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
4
Keşan'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı — 2 Yaralı
5
Hatay'da Trafik Kazası: Kaygan Zeminde Dereye Uçan Otomobilde 5 Yaralı
6
Karacabey'de zırhlı araç kazası: 8 kilogram altın için firma açıklaması
7
İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları