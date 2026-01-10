İran’da Gösteriler: 65 Ölü, Kerec Belediye Binası ve Tahran’daki Cami Ateşe Verildi

İran genelinde 28 Aralık’ta başlayan ve kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 13’üncü günde de sürdü. Gösterilerde Kerec şehrindeki bir belediye binası ile başkent Tahranın Saadat Abad semtindeki El-Rasul Cami ateşe verildi. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 65 olarak bildirildi.

Gösterilerin seyri ve bilanço

Olaylar 28 Aralık’ta hayat pahalılığına karşı başlayıp ülke geneline yayıldı. Tahran’daki protestocular, İran dini lideri Ali Hamaneyi hedef alarak Hamaney’e ölüm şeklinde slogan attı. İnternet gözlem grubu Netblocks, İran genelindeki internet kesintisinin 36 saattir devam ettiğini aktardı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)ya göre gösterilerden bu yana en az 50 protestocu ve 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti; ayrıca 2 bin 311 kişi gözaltına alındı.

Ordu açıklaması ve uyarılar

İran ordusundan yapılan açıklamada ordunun başkomutanın emri altında diğer silahlı kuvvetlerle birlikte düşman hareketlerini izleyeceği, ulusal çıkarları, ülkenin stratejik altyapısını ve kamu mallarını kararlılıkla koruyup güvence altına alacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca düşmanın şehirlerde düzeni bozmak ve kamu güvenliğini baltalamak için yabancı destekli komplolar denediği, bu sürecin halkın uyanık ve akıllı olmasını gerektirdiği vurgulandı.

Uluslararası ve sürgündeki muhalefetin tepkileri

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya platformu X üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’ın cesur halkını desteklediğini belirtti. Sürgündeki Rıza Pehlevi ise protestoculara desteğini sürdürerek amacın sokaklara çıkmakla sınırlı kalmayıp şehir merkezlerini ele geçirmek ve kontrol altında tutmak olduğunu söyledi. Pehlevi, ekonominin kilit sektörlerinde, özellikle ulaşım, petrol, doğal gaz ve enerji sektörlerindeki işçileri ülke çapında greve çağırdı ve İran’a dönmeye hazırlandığını açıkladı.

