İran'da Protestolar 12’nci Günde: Ülke Genelinde İnternet Kesintisi

Hayat pahalılığı eylemleri başkentten ülke geneline yayıldı

İran’da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar 12’nci gününde de devam ediyor. Gösteriler sırasında ülke genelinde internet kesintisi yaşandığı bildirildi.

Çevrimiçi izleme kuruluşu Netblocks, protestoların artmasıyla İran’da "Canlı ölçümler, İran’ın şu anda ülke çapında internet kesintisi yaşadığını gösteriyor. Bu olay, ülke genelindeki protestoları hedef alan bir dizi dijital sansür önleminin ardından geldi ve kritik bir anda halkın iletişim hakkını engelliyor" dedi.

Protestolar, para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından başkent Tahran’da esnaf tarafından 28 Aralık’ta başlatıldı. Başta Tahran olmak üzere birçok kentte halk sokağa inerken, yer yer güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya geldi.

Tahran’daki eylemler kapsamında şehrin güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar’da çok sayıda esnaf kepenk kapattı. Yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddeleri üzerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirdi.

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından ekonomik şartların giderek ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açtı.

Tahran’daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla birlikte gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı.

