İran'da Protestolar 12’nci Günde: Ülke Genelinde İnternet Kesintisi

İran’da hayat pahalılığına karşı süren protestolar 12’nci gününde; Netblocks ülke genelinde internet kesintisi olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:44
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:44
İran'da Protestolar 12’nci Günde: Ülke Genelinde İnternet Kesintisi

İran'da Protestolar 12’nci Günde: Ülke Genelinde İnternet Kesintisi

Hayat pahalılığı eylemleri başkentten ülke geneline yayıldı

İran’da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar 12’nci gününde de devam ediyor. Gösteriler sırasında ülke genelinde internet kesintisi yaşandığı bildirildi.

Çevrimiçi izleme kuruluşu Netblocks, protestoların artmasıyla İran’da "Canlı ölçümler, İran’ın şu anda ülke çapında internet kesintisi yaşadığını gösteriyor. Bu olay, ülke genelindeki protestoları hedef alan bir dizi dijital sansür önleminin ardından geldi ve kritik bir anda halkın iletişim hakkını engelliyor" dedi.

Protestolar, para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından başkent Tahran’da esnaf tarafından 28 Aralık’ta başlatıldı. Başta Tahran olmak üzere birçok kentte halk sokağa inerken, yer yer güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya geldi.

Tahran’daki eylemler kapsamında şehrin güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar’da çok sayıda esnaf kepenk kapattı. Yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddeleri üzerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirdi.

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından ekonomik şartların giderek ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açtı.

Tahran’daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla birlikte gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı.

İran’da hayat pahalılığı nedeniyle devam eden protestolar, 12’nci gününde devam ederken, ülke...

İran’da hayat pahalılığı nedeniyle devam eden protestolar, 12’nci gününde devam ederken, ülke genelinde internet kesintisi yaşandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
2
Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Tır KGYS Direğine Çarptı: 1 Yaralı
3
Sürmene'de Eski Belediye Başkan Yardımcısını Öldüren Zanlı Tutuklandı
4
Aksaray'da Uçan Çatı Can Aldı: Restoran Sahibi Meral Tezer Hayatını Kaybetti
5
Ordu Ulubey'de Ahırda Bıçaklı Saldırı: 81 Yaşındaki Akif Öztürk Öldü
6
Suriye Ordusu Halep Eşrefiye'de Çok Sayıda Noktayı Kontrol Altına Aldı
7
Hristodulidis'e '1 milyon euro' seçim finansman ihlali iddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları