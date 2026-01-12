İskenderun’da 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İskenderun’da motosikletli polis timleri 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi; A.K., H.İ.A., H.Ç. ve H.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:13
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:13
İskenderun’da 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İskenderun’da 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay Emniyeti motosikletli timlerinden operasyon

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, motosikletli polis timleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan A.K., H.İ.A., H.Ç. ve H.Ö. adlı 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda şüpheli sevkiyatları takibe alarak operasyonu tamamladı.

İSKENDERUN’DA 4 BİN 300 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ÇIKTI

İSKENDERUN’DA 4 BİN 300 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ÇIKTI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın’da TIR Tren Yoluna Uçtu: Genç Sürücü Yunus Uğurlu Hayatını Kaybetti, Hat Yeniden Açıldı
2
İskenderun’da 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
3
Dörtyol’da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
4
Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır
5
Eskişehir’de 'kız' kavgası kanlı bitti: 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralı
6
İskenderun'da Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları