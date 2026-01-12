İskenderun’da 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Hatay Emniyeti motosikletli timlerinden operasyon
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, motosikletli polis timleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araçta bulunan A.K., H.İ.A., H.Ç. ve H.Ö. adlı 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda şüpheli sevkiyatları takibe alarak operasyonu tamamladı.
İSKENDERUN’DA 4 BİN 300 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ÇIKTI