İskenderun'da Ev Yangını: İtfaiye 1 Vatandaşı Dumandan Kurtardı

İskenderun Aşkarbeyli'de çıkan ev yangınında yoğun dumandan etkilenen 1 vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı, hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:35
Hatay'ın İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve duman nedeniyle etkilenen 1 vatandaşı kurtardı.

Durum

Dumandan etkilenen vatandaş sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı. Yangında ayrıca evde hasar oluştu.

