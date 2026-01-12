İskenderun'da Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu suçundan hapis cezası ile aranan E.C.D. ve M.E.A. yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:18
İskenderun'da Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

İskenderun'da hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı

Hatay Emniyeti yakaladı, mahkeme tutukladı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.C.D. ile yine aynı suçtan 1 yıl 8 Ay hapis cezasıyla aranan M.E.A., İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSKENDERUN’DA HAPİS CEZASI İLE ARANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İSKENDERUN’DA HAPİS CEZASI İLE ARANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İSKENDERUN’DA HAPİS CEZASI İLE ARANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın’da TIR Tren Yoluna Uçtu: Genç Sürücü Yunus Uğurlu Hayatını Kaybetti, Hat Yeniden Açıldı
2
İskenderun’da 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
3
Dörtyol’da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
4
Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır
5
Eskişehir’de 'kız' kavgası kanlı bitti: 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralı
6
İskenderun'da Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları