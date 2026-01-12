İskenderun'da Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

İskenderun'da hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı
Hatay Emniyeti yakaladı, mahkeme tutukladı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.C.D. ile yine aynı suçtan 1 yıl 8 Ay hapis cezasıyla aranan M.E.A., İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
