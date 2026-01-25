İskenderun Polisi Soğuk Havada Gece Uygulamasıyla Asayişi Sağlıyor

Gece boyunca düzenlenen denetimler, vatandaşlardan takdir aldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla gece karanlığında ve soğuk havada denetimlerini sürdürdü.

İlçe genelinde yapılan uygulamalarda şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi; şüpheli araçlar ve kişiler tek tek sorgulandı.

Gerçekleştirilen uygulamalar, sokak güvenliğine katkısı ve kararlılığıyla ilçede yaşayan vatandaşlardan takdir topladı.

