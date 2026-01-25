İskenderun Polisi Soğuk Havada Gece Uygulamasıyla Asayişi Sağlıyor

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve karanlık gecede şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yaparak vatandaşlardan takdir topladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 00:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 00:11
Gece boyunca düzenlenen denetimler, vatandaşlardan takdir aldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla gece karanlığında ve soğuk havada denetimlerini sürdürdü.

İlçe genelinde yapılan uygulamalarda şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi; şüpheli araçlar ve kişiler tek tek sorgulandı.

Gerçekleştirilen uygulamalar, sokak güvenliğine katkısı ve kararlılığıyla ilçede yaşayan vatandaşlardan takdir topladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

