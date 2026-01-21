Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Suruç, Haliliye, Viranşehir, Akçakale ve Halfeti ilçelerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 9 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon detayları
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirtilen ilçelerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda uyuşturucu madde kullanımı ve üretiminde kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.
Ele geçirilen maddeler
Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 500 gram kimyasal uyuşturucu madde emdirilmiş tütün, 42 gram kimyasal uyuşturucu madde, 33 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu ile 1 adet kimyasal uyuşturucu madde emdirilmiş sigara yer aldı.
Soruşturma
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve adli süreç devam ediyor.
ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ, 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.