Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Şanlıurfa'da jandarmanın operasyonunda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:47
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Suruç, Haliliye, Viranşehir, Akçakale ve Halfeti ilçelerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirtilen ilçelerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda uyuşturucu madde kullanımı ve üretiminde kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.

Ele geçirilen maddeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 500 gram kimyasal uyuşturucu madde emdirilmiş tütün, 42 gram kimyasal uyuşturucu madde, 33 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu ile 1 adet kimyasal uyuşturucu madde emdirilmiş sigara yer aldı.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve adli süreç devam ediyor.

ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ, 9 ŞÜPHELİ...

ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ, 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ, 9 ŞÜPHELİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de 5 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Kurtarıldı
2
Gaziantep’te Jandarma Uygulaması: 254 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Furkan Apartmanı davasında Tofaş Fiat bayisi döneminde 'kolon kesilmesi' iddiası
4
Afyonkarahisar Şuhut'ta Kursun Odunluk Deposunda Yangın Paniğe Neden Oldu
5
Sivas'ta Kangal'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı
6
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı
7
Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandasıyla aranan şahıs yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları