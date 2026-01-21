Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de 9-15 Ocak'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında 9 organizatör ve 58 kaçak göçmen yakalandı; 5 organizatör tutuklandı, 4 araç el konuldu.

Operasyon ve sonuçları

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 organizatör ve 58 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyon kapsamında 4 araca el konuldu ve bu araçlar yediemin otoparkına teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5 organizatör tutuklanırken, diğer 4 organizatör hakkında adli işlemler devam ediyor.

Yakalanan 58 kaçak göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

Olayla ilgili idari ve adli süreçler sürüyor.

