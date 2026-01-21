Çanakkale'de Okul Servisleri Denetlendi: 152 Araç Kontrol Edildi

Çanakkale'de okul servislerine kapsamlı denetim

Çanakkale Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, Trafik Jandarması Timleri ile birlikte il merkezi ve ilçelerde 16 Ocak tarihinde okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetim amaçları ve kapsamı

Gerçekleştirilen denetimlerin amacı; öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak, servis sürücülerinin dikkat seviyesini artırmak ve bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemektir.

Denetimler sırasında toplam 152 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, sürücülere yağış, sis gibi olumsuz hava şartlarında yavaş seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Öğrencilere ise mutlaka emniyet kemeri takmaları konusunda hatırlatmalar yapıldı.

