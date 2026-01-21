Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti — İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden acı haber

İstanbul Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik vefat etti; cenazesi Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:08
Emrah Erdem Gedik, İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde koro sanatçısı olarak görev yapıyordu. Sanatçının yaşamını yitirmesi, opera camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Cenaze ilk olarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekleyen aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Gedik'in cenazesi aileye teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

