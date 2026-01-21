Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti — İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden acı haber

Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti
İstanbul Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısından acı haber
Emrah Erdem Gedik, İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde koro sanatçısı olarak görev yapıyordu. Sanatçının yaşamını yitirmesi, opera camiasında büyük üzüntüye yol açtı.
Cenaze ilk olarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekleyen aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Gedik'in cenazesi aileye teslim edildi.
