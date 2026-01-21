İspanya'daki 10 Ton Kokain Operasyonunun İstanbul Ayağında 12 Gözaltı

İspanya'da bir gemide ele geçirilen 10 ton kokain soruşturmasında İstanbul ayağında 12 kişi gözaltına alındı; şüpheliler adliyeye sevk edildi, bazı varlıklara el konuldu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:34
İspanya'daki 10 Ton Kokain Operasyonunun İstanbul Ayağında 12 Gözaltı

İspanya'daki 10 Ton Kokain Operasyonunun İstanbul Ayağında Yeni Gelişme

İspanya'da bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmanın İstanbul ayağında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısının 7'den 12'ye yükseldiği, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

İspanya'daki operasyon ve soruşturmanın başlangıcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, medyada yer alan "Atlantik Okyanusu’nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" haberleri üzerine resen soruşturma başlattı. 7 Ocak tarihinde İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain ele geçirildiği, gemideki 13 mürettebattan 4'ünün Türk olduğu ve yakalandıkları öğrenildi.

İstanbul merkezli soruşturma ve yapılan operasyonlar

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; Ç.G., E.Ç., M.Y., A.A., S.A., M.B.A. ve F.D. isimli şüpheliler "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca üç şüphelinin yurt dışında firari olduğu tespit edildi; bu kişiler için yakalama kararı çıkarıldığı ve haklarında kırmızı bülten çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

El konulan varlıklar ve adliyeye sevk

Soruşturmada, Ç.G., A.A. ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kamer Shipping)'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına resen el konulduğu kaydedildi.

Soruşturmalarını derinleştiren emniyet güçleri son olarak 5 kişiyi daha gözaltına aldı; böylece gözaltı sayısı toplam 12 oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İspanya'da 10 ton uyuşturucu ele geçirilmişti, operasyonun İstanbul ayağında yeni gelişme

İspanya'da 10 ton uyuşturucu ele geçirilmişti, operasyonun İstanbul ayağında yeni gelişme

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de 5 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Kurtarıldı
2
Gaziantep’te Jandarma Uygulaması: 254 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Furkan Apartmanı davasında Tofaş Fiat bayisi döneminde 'kolon kesilmesi' iddiası
4
Afyonkarahisar Şuhut'ta Kursun Odunluk Deposunda Yangın Paniğe Neden Oldu
5
Sivas'ta Kangal'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı
6
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı
7
Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandasıyla aranan şahıs yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları