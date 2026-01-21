İspanya'daki 10 Ton Kokain Operasyonunun İstanbul Ayağında 12 Gözaltı

İspanya'daki 10 Ton Kokain Operasyonunun İstanbul Ayağında Yeni Gelişme

İspanya'da bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmanın İstanbul ayağında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısının 7'den 12'ye yükseldiği, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

İspanya'daki operasyon ve soruşturmanın başlangıcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, medyada yer alan "Atlantik Okyanusu’nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" haberleri üzerine resen soruşturma başlattı. 7 Ocak tarihinde İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain ele geçirildiği, gemideki 13 mürettebattan 4'ünün Türk olduğu ve yakalandıkları öğrenildi.

İstanbul merkezli soruşturma ve yapılan operasyonlar

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; Ç.G., E.Ç., M.Y., A.A., S.A., M.B.A. ve F.D. isimli şüpheliler "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca üç şüphelinin yurt dışında firari olduğu tespit edildi; bu kişiler için yakalama kararı çıkarıldığı ve haklarında kırmızı bülten çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

El konulan varlıklar ve adliyeye sevk

Soruşturmada, Ç.G., A.A. ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kamer Shipping)'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına resen el konulduğu kaydedildi.

Soruşturmalarını derinleştiren emniyet güçleri son olarak 5 kişiyi daha gözaltına aldı; böylece gözaltı sayısı toplam 12 oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

