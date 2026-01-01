Isparta 2025 Emniyet Bilançosu: Yüzbinlerce Denetim, Binlerce Yakalama

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nün 2025 Bilançosu

Isparta Emniyet Müdürlüğü birimlerince 2025 yılı boyunca asayişten narkotiğe, siber suçlardan trafik denetimlerine kadar yürütülen çalışmalar sonucunda yüz binlerce şahıs ve araç sorgulandı, binlerce şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Asayiş Çalışmaları

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 bin 532 şok uygulamada 356 bin 994 şahıs kontrol edildi ve 1 bin 369 şahıs yakalandı. Bu çalışmalar kapsamında 889 şahıs tutuklandı. Ekipler tarafından 50 tabanca, 95 tüfek ve 2 bin 48 fişek ele geçirildi.

Narkotik Operasyonları

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 1 bin 89 operasyonda 1 bin 182 şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda 136 şahıs tutuklanırken, 21 şahsa adli kontrol uygulandı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 148 bin 768 adet sentetik kannabinoid, 590 gram esrar, 712 gram skunk, 994 gram metamfetamin, 379 gram kokain ve 2 bin 214 adet sentetik ecza yer aldı.

Siber Suçlarla Mücadele

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 12 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonda 76 şahıs yakalandı ve 36 şahıs tutuklandı. Ayrıca 1 bin 268 internet sitesine yönelik işlem yapıldı.

Kaçakçılıkla Mücadele

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 195 operasyonda 285 şahıs yakalandı. Bu kişilerden 11’i tutuklanırken, 23 şahsa adli kontrol uygulandı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 2 milyon 922 bin 80 adet makaron, 58 bin 396 litre kaçak akaryakıt, 549 adet tarihi eser, 249 adet ruhsatsız silah, 806 litre 790 mililitre kaçak alkol, 2 bin 109 adet elektronik sigara, 7 bin 628 paket kaçak sigara ve 13 bin 499 adet kaçak emtia bulunuyor.

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 37 operasyonda 46 şahıs yakalandı, 28 şahıs hakkında idari işlem yapıldı ve 300 düzensiz göçmen tespit edildi.

Trafik Denetimleri

Trafik birimlerince gerçekleştirilen denetimlerde 901 bin 583 araç ile 111 bin 757 motosiklet kontrol edildi; kusurlu bulunan araç ve sürücüler hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

Yıl Genelinde Toplam Rakamlar

Yıl genelinde toplam 901 bin 583 araç, 111 bin 757 motosiklet ve 356 bin 994 şahıs sorgulanırken, 2 bin 958 şahıs yakalandı, 1 bin 72 şahıs tutuklandı ve 394 adet silah ele geçirildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılında da il genelinde huzur ve güven ortamının devamı için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

