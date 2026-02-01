Isparta-Antalya kara yolunda heyelan: Dev kayalar yola düştü, ulaşım durdu

Isparta-Antalya kara yolunda heyelan: Dev kayalar yola düştü

Olayın özeti

Isparta-Antalya kara yolunda, heyelan nedeniyle dev kayalar yola düştü ve ulaşım durma noktasına geldi. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Heyelan sonucu yol tamamen kapandı ve trafik akışı durdu.

Yolda bulunan sürücüler ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kayaları kaldırmaya çalıştı. Sürücülerin yardımlaşmasıyla yol tek şerit halinde kontrollü olarak kısmen ulaşıma açıldı.

Ekiplerin çalışması ve beklenti

İlave ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. Yapılan çalışmaların ardından yoldaki kayaların kaldırılmasının sonrasında yolun trafiğe tamamen açılacağı bildirildi.

