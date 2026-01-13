Isparta'da 15 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Gelendost'ta Yakalandı
Jandarma ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı
Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yalvaç JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 3 ayrı kasten yaralama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı.
Yapılan takip ve operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
ISPARTA’DA JANDARMA EKİPLERİ, “3 AYRI KASTEN YARALAMA” SUÇUNDAN ARANAN VE HAKKINDA 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHSI DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALADI.