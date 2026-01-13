Isparta'da 15 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Gelendost'ta Yakalandı

Isparta'da '3 ayrı kasten yaralama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Gelendost'ta düzenlenen ortak operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:28
Jandarma ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı

Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yalvaç JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 3 ayrı kasten yaralama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı.

Yapılan takip ve operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

