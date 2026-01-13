Sivas'ta Pınarca'da Şiddetli Rüzgâr Cami Minare Külahını Uçurdu

Sivas'ın Pınarca köyünde geçen pazar şiddetli rüzgâr cami minaresinin külahını kopardı; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:55
Sivas'ta Pınarca'da Şiddetli Rüzgâr Cami Minare Külahını Uçurdu

Sivas'ta Pınarca'da Şiddetli Rüzgâr Cami Minare Külahını Uçurdu

Olayın ayrıntıları

Sivas'ın merkeze bağlı Pınarca köyünde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle, köydeki caminin minare külahı koparak uçtu.

Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, şiddetli rüzgârın etkisiyle kopan minare külahı cami çevresine düştü. O sırada câmi ve çevresinde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, camide maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer ve köy sakinleri hasarın boyutunu değerlendirirken, güvenlik ve onarım çalışmaları için inceleme başlatıldı.

SİVAS’TA MERKEZE BAĞLI PINARCA KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE CAMİNİN MİNARE KÜLAHI...

SİVAS’TA MERKEZE BAĞLI PINARCA KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE CAMİNİN MİNARE KÜLAHI KOPARAK UÇTU. OLAYDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMAZKEN, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

SİVAS’TA MERKEZE BAĞLI PINARCA KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE CAMİNİN MİNARE KÜLAHI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Muhtar Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
2
Kırşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
3
Kırklareli Dereköy'de Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
4
Aydın Köşk'te Kar Yağışı: Jandarma Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı
5
Didim'de 7 Yıl Sonra Bulunan Çalıntı Motosiklet: 2 Şüpheli Yakalandı
6
Antalya'da Pompalı Tüfekli Cinayet: Üçüncü Duruşmada Karşılıklı Suçlamalar
7
Sivas'ta Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları