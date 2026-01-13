Sivas'ta Pınarca'da Şiddetli Rüzgâr Cami Minare Külahını Uçurdu

Olayın ayrıntıları

Sivas'ın merkeze bağlı Pınarca köyünde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle, köydeki caminin minare külahı koparak uçtu.

Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, şiddetli rüzgârın etkisiyle kopan minare külahı cami çevresine düştü. O sırada câmi ve çevresinde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, camide maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer ve köy sakinleri hasarın boyutunu değerlendirirken, güvenlik ve onarım çalışmaları için inceleme başlatıldı.

