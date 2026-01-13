Paris'te 350+ Traktörle AB-Mercosur Anlaşması Protestosu

Paris'te 350'den Fazla Traktörle AB-Mercosur Anlaşması Protestosu

Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği ile Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) arasındaki ticaret anlaşması planlarını protesto etmek için 350'den fazla traktörle başkent Paris'e girerek Ulusal Meclis çevresinde toplandı.

Eylemin Ayrıntıları ve Talepler

Dün limanlar ve otoyollarda yapılan eylemlerin ardından sabah saatlerinde traktörler başkente ulaşarak Ulusal Meclis yakınlarına park etti. Traktörlerin üzerinde "Macron, çiftçilerini dinle" ve "Çiftçiler olmadan ülke olmaz, herkes bizimle" yazılı dövizler taşındı. Ulusal Çiftçi Sendikaları Federasyonu (FNSEA) ve Genç Çiftçiler bayrakları Meclis önünde dalgalandırıldı.

FNSEA, yaklaşık 12 çiftçiden oluşan bir heyetin yerel saat ile 14.00'te Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun resmi konutu Matignon'da kabul edileceğini duyurdu. FNSEA Başkanı Arnaud Rousseau, Başbakan'dan "güçlü ve somut açıklamalar" beklediklerini belirtti ve basına verdiği demeçte, "Acilen bir dizi karar alınması gerekiyor çünkü bekleyemeyecek durumda olan üreticiler var. Umarım 10 gün içinde kararlar çıkar" ifadelerini kullandı.

Siyasi Destek ve Çiftçilerin Kaygıları

Eski Fransa Başbakanı ve Cumhuriyetçiler (LR) Partisi üyesi Michel Barnier Ulusal Meclis önünde çiftçilerle buluştu. Barnier, Mercosur anlaşmasının ekonomik olmasının ötesinde toplumsal boyutu da bulunduğunu vurgulayarak, "Bu anlaşma gıda kalitesi, izlenebilirlik ve üretim tarzıyla ilgilidir. İdari yükleri artırarak çiftçilerimizi haksız rekabete sürüklüyoruz" dedi.

Oise bölgesinde tahıl, patates ve şeker pancarı üreten çiftçi Jean Lefevre ise nitratlarla ilgili düzenlemeler gibi konulara dikkat çekerek, hükümetin taleplerin yalnızca Avrupa'yı ilgilendirdiğini söylemesine karşı, bunun aynı zamanda Fransız çiftçisinin sorunu olduğunu göstermek için eylemde olduklarını belirtti. Çiftçiler, hükümetten hem ulusal düzeyde hem de AB nezdinde tarımı koruyacak daha güçlü politikalar talep ediyor.

Protestoların Geleceği ve Endişeler

Tartışmalı anlaşmanın nihai oylamasının önümüzdeki haftalarda Avrupa Parlamentosu'nda yapılması bekleniyor ve protestoların devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Dört büyük tarım örgütü — Genç Çiftçiler, Kırsal Koordinasyon, Köylü Konfederasyonu ve FNSEA — yarın Toulouse'ta "büyük ölçekli" bir gösteri çağrısında bulundu. Haute-Garonne Bölgesi FNSEA Genel Sekreteri Luc Mesbah, "Karar alma mekanizmaları üzerinde baskı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Çiftçiler ve tarım örgütleri, Paraguay'da imzalanması planlanan AB-Mercosur anlaşmasının yeterli denetimden geçmeyen ve AB standartlarını karşılamayan Latin Amerika ürünlerinin Avrupa pazarına girmesine yol açacağını, bunun da yerli üreticiyi zor durumda bırakacağını savunuyor.

Hareket, Aralık ayında Doubs ve Ariege bölgelerinde sığır sürülerinde görülen topaklı deri hastalığı (CLSD) nedeniyle uygulanan hükümet politikalarına tepkiyle başlamış; son haftalarda traktörlerin Paris'e girmesiyle yoğunluğu arttı.

Ulaşımda Oluşan Etkiler

Geçtiğimiz hafta çiftçiler, Eyfel Kulesi ve Arc de Triomphe yakınlarında da eylemler düzenlemişti. Ulaştırma Bakanlığı, sabah işe gidiş saatlerinden önce başkente giden otoyollarda özellikle batı banliyöleri ve Normandiya'dan Paris'e gelen A13 yolunda onlarca traktörün trafik akışını engellediğini ve 150 kilometrelik araç kuyruğuna yol açtığını bildirdi.

