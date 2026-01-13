Bodrum'da İnşaat Atığı Dökenlere 418 bin 705 Türk lirası Ceza

Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak döküm yapanlara Kabahatler Kanunu kapsamında 8 işlem uygulayıp toplam 418 bin 705 Türk lirası idari para cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:12
Bodrum'da İnşaat Atığı Denetimleri Sıklaştırıldı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kaçak döküm yapılan alanlarda kontrollerini yoğunlaştıran ekipler, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan uygulamalara karşı taviz vermiyor.

Uygulanan Yaptırımlar

Yılbaşından bu yana yapılan denetimler sonucu, inşaat atığı dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 8 işlem gerçekleştirildi. Yapılan işlemler neticesinde toplam 418 bin 705 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Belediyenin Açıklaması ve Vatandaş İşbirliği

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, inşaat atıklarının belirlenen alanlar dışına dökülmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Sahada 7 gün 24 saat görev yapan ekiplerin, kurallara uymayanlara karşı yasal sürecin kararlılıkla uygulanacağını vurguladığı belirtildi.

Belediye ayrıca, çevre kirliliğiyle mücadelede vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekti. Duyarlı vatandaşların belediyeye ilettiği ihbarların çevre koruma çalışmalarına büyük katkı sağladığı ifade edildi.

