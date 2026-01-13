Ankara'da Esra Muratoğlu Cinayeti: Şüpheliler 'Kendimizi Koruduk' İddiası

Ankara Mamak'ta boğularak öldürülen Esra Muratoğlu davasında gözaltına alınan Ç.Y. ve O.K., olayın kendilerini korumaya çalışırken yaşandığını iddia etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:16
Ankara'da Esra Muratoğlu Cinayeti: Şüpheliler 'Kendimizi Koruduk' İddiası

Ankara'da Esra Muratoğlu'nun Ölümü: Şüpheliler Kendilerini Koruma İddiasında

Olay ve Gözaltılar

Ankara'nın Mamak ilçesinde boğularak öldürülen Esra Muratoğlu soruşturmasında, şüpheliler arasında annenin ve genç kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan Ç.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin İfadesi

Ç.Y. ve O.K., emniyette verdikleri ifadede, Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı krize girdiğini ve bıçakla üzerlerine yürüdüğünü öne sürdü. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken gerçekleştiğini iddia etti.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

