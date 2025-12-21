DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.762.592,39 0,36%

Isparta'da 34 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da son bir haftada polis denetimlerinde 34 aranan şahıs yakalandı; 25 bin 870 kişi sorgulandı, 12 bin 719 araç kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:53
Isparta'da 34 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 34 aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim detayları

Yapılan uygulamalarda 25 bin 870 kişi sorgulanırken, 12 bin 719 araç kontrol edildi.

Denetimlerde kusuru bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 34 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

ISPARTA'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, ON BİNLERCE ŞAHIS...

ISPARTA'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, ON BİNLERCE ŞAHIS VE ARAÇ SORGULANIRKEN 34 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

ISPARTA'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, ON BİNLERCE ŞAHIS...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de Fırtına Felaketi: 22 Bina Çöktü, 18 Ölü
2
Kayseri'de komşuluk örneği: Şeker hastası komşu için ekipler sevk edildi
3
Edirne'de Kavşak Kazası: 7 Yaralı
4
Mardin'de 27 Aranan Şahıs Yakalandı — 26'sı Dolandırıcılık, 1'i "7258 sayılı kanuna muhalefet"
5
Eskişehir'de Darp ve Bıçaklama: 25 Yaşındaki Şahıs Hastaneye Kaldırıldı, Faili Aranıyor
6
Kahta'da Dehşet: Boşanma Aşamasındaki Koca Eşini Kızının Önünde Bıçaklayarak Öldürdü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025