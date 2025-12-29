Isparta'da Gizli Buzlanma Faciası: Yalvaç'ta Otomobil Şarampole Savruldu — 4 Yaralı

Isparta'da gizli buzlanma kazası: 4 kişi yaralandı

Yalvaç İleği köyü, Deveci Çeşmesi mevkii

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole savruldu. Olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza, İleği köyü Deveci Çeşmesi mevkiindeki virajda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Bozkurt ilçesinden Diyarbakır’a seyir halinde olan H.A. idaresindeki 72 KC 672 plakalı beyaz Peugeot marka otomobil, virajda fark edilemeyen gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki şarampole sürüklendi.

Şarampole sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi; kazada aracın sağ ön tekerleği yerinden koptu. Yolculardan V.A. kazayı yara almadan atlatırken, sürücü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G., E.G. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanlarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

