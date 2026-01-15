Isparta'da Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu: 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Isparta'da KOM ve İstihbarat ekiplerinin operasyonunda 53,5 litre el yapımı alkol, 30 litre etil alkol, 700 paket kaçak sigara ve diğer ürünler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:00
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:00
Isparta'da Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu: 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Isparta'da Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Yapılan aramalarda 53,5 litre farklı türlerde el yapımı alkol, 30 litre etil alkol, 700 paket farklı markalarda kaçak sigara, 15 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti ve 19 adet boş alkol şişesi ele geçirildi.

Hukuki Süreç

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

