Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıla 7/24 Hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde karşılaması için itfaiye, ASAT ve zabıta ekipleriyle 7/24 görevde olacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:30
Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıla 7/24 Hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yıl mesaisine hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde karşılamaları ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla tüm tedbirleri aldı. Belediye, şehrin birçok noktasında hem sahada hem de masa başında 7/24 hizmet verecek.

Ekip dağılımı ve görevler

İtfaiye ekipleri, yangın ve acil durumlara anında müdahale etmek üzere görev başında olacak. 48 itfaiye istasyonunda toplam 634 personel ile teyakkuzda bulunulacak.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde su, atık su ve kanalizasyon hizmetleri ile arızalara anında müdahale için hazır bekleyecek.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ise yılbaşı akşamı 13 ekip ve 54 personel ile sorumlu oldukları güzergâhlarda yaya ve araçlı devriyeler yapacak.

Belediye yetkilileri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni yılı karşılamaları için koordinasyonun sağlandığını ve şikâyetlerin zamanında değerlendirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

