Burdur'da Otobüs Şoförü Otelde Ölü Bulundu

Burdur'da otobüs şoförü Hakan Genç (53), kaldığı otelde ölü bulundu; ilk incelemede yara izi yok, kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:04
Konak Mahallesi'ndeki otelde hayatını kaybetti

Burdur'da otobüs şoförü olarak çalışan Hakan Genç (53), kaldığı otelde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Konak Mahallesi Yurt Sokak üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Genç akşam saatlerinde otele giriş yaptı.

Yakınlarının Genç'e ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Odaya giren ekipler, Hakan Genç'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Genç'in vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmazken kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor.

Genç'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

