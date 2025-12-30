Burdur'da Otobüs Şoförü Otelde Ölü Bulundu

Konak Mahallesi'ndeki otelde hayatını kaybetti

Burdur'da otobüs şoförü olarak çalışan Hakan Genç (53), kaldığı otelde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Konak Mahallesi Yurt Sokak üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Genç akşam saatlerinde otele giriş yaptı.

Yakınlarının Genç'e ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Odaya giren ekipler, Hakan Genç'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Genç'in vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmazken kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor.

Genç'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BURDUR’DA OTOBÜS ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞAN 53 YAŞINDAKİ ADAM KALDIĞI OTELDE ÖLÜ BULUNDU.