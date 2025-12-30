DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,02%
ALTIN
6.059,55 -1,42%
BITCOIN
3.773.839,67 -0,9%

Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma

Adana'da AFAD koordinasyonunda 10 kurum ve 175 personelle düzenlenen tatbikatta, uçurumda askıda kalan araçtan halatla kurtarma yapıldı; enkazdan 40 yaralı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:11
Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma

Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma

Adana'da AFAD koordinasyonunda düzenlenen deprem tatbikatı, gerçeği aratmayan uygulamalarla tamamlandı. Tatbikata 10 kurumdan toplam 175 personel katıldı.

Tatbikat senaryosu ve kurtarma operasyonu

Senaryoya göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından harekete geçen AFAD ve UMKE ekipleri enkaz sahalarına intikal etti. Polis ve jandarma ekipleri yıkılan binaların çevresinde güvenlik önlemleri alırken, arama çalışmalarında dinleme ekipleri ve arama kurtarma köpekleri aktif rol oynadı.

Enkazda yürütülen çalışmalar sonucunda 40 yaralı kurtarıldı. Ayrıca tatbikat kapsamında, senaryo gereği uçurumda askıda kalan bir otomobildeki yaralı, ekiplerin halatlarla uçurumdan aşağı inmesi sonucu başarılı şekilde kurtarıldı.

Yaralılar önce sağlık ekiplerinin kurduğu çadırlara taşındı, ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tatbikatta yaralıların ve yakınlarının sergilediği performans gerçeğini aratmadı.

Katılımcı kurumlar ve uygulanan yöntemler

Tatbikata katılan ekipler, enkazdan kurtarma, tıbbi müdahale ve uçurumda kurtarma gibi farklı senaryoları uygulamalı olarak test etti. Gerçekçi ortamda yürütülen uygulamalarda halatlı iniş, dinleme, köpekli arama ve güvenlik koordinasyonu ön plana çıktı.

Vali Yavuz Selim Köşger'in açıklaması

Vali Yavuz Selim Köşger, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ülkemizin birçok noktasında fay hatları mevcut. 6 Şubat depremini tüm ülkede vahim bir şekilde yaşamıştık. Allah böyle bir afeti ülkemize ve başka hiçbir ülkeye göstermesin. Ancak bu tür afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. AFAD koordinasyonunda, tüm sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalara tanıklık ediyoruz. Arkadaşlarımız, gerçekçi bir ortamda çalışmalar yapıyor. Bu işin şakası yok; her zaman hazır olmamız gerekiyor."

Köşger sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen, uçurumda kalmış bir araçtan yaralı kurtarma tatbikatı da yapıldı. Bununla birlikte arkadaşlarımız, her türlü senaryoya karşı hazırlık yapıyorlar. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."

ADANA'DA AFAD TARAFINDAN 10 KURUMDAN 175 PERSONELİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI.

ADANA'DA AFAD TARAFINDAN 10 KURUMDAN 175 PERSONELİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI.

ADANA'DA AFAD TARAFINDAN 10 KURUMDAN 175 PERSONELİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Darbe: 228 Ocak Kapatıldı
2
Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada
3
Burdur'da Otobüs Şoförü Otelde Ölü Bulundu
4
Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma
5
Gaziantep'te servis ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
6
Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıla 7/24 Hazır
7
Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci Abidin Dağköy Sakarya'da defnedildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları