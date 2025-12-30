Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma

Adana'da AFAD koordinasyonunda düzenlenen deprem tatbikatı, gerçeği aratmayan uygulamalarla tamamlandı. Tatbikata 10 kurumdan toplam 175 personel katıldı.

Tatbikat senaryosu ve kurtarma operasyonu

Senaryoya göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından harekete geçen AFAD ve UMKE ekipleri enkaz sahalarına intikal etti. Polis ve jandarma ekipleri yıkılan binaların çevresinde güvenlik önlemleri alırken, arama çalışmalarında dinleme ekipleri ve arama kurtarma köpekleri aktif rol oynadı.

Enkazda yürütülen çalışmalar sonucunda 40 yaralı kurtarıldı. Ayrıca tatbikat kapsamında, senaryo gereği uçurumda askıda kalan bir otomobildeki yaralı, ekiplerin halatlarla uçurumdan aşağı inmesi sonucu başarılı şekilde kurtarıldı.

Yaralılar önce sağlık ekiplerinin kurduğu çadırlara taşındı, ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tatbikatta yaralıların ve yakınlarının sergilediği performans gerçeğini aratmadı.

Katılımcı kurumlar ve uygulanan yöntemler

Tatbikata katılan ekipler, enkazdan kurtarma, tıbbi müdahale ve uçurumda kurtarma gibi farklı senaryoları uygulamalı olarak test etti. Gerçekçi ortamda yürütülen uygulamalarda halatlı iniş, dinleme, köpekli arama ve güvenlik koordinasyonu ön plana çıktı.

Vali Yavuz Selim Köşger'in açıklaması

Vali Yavuz Selim Köşger, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ülkemizin birçok noktasında fay hatları mevcut. 6 Şubat depremini tüm ülkede vahim bir şekilde yaşamıştık. Allah böyle bir afeti ülkemize ve başka hiçbir ülkeye göstermesin. Ancak bu tür afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. AFAD koordinasyonunda, tüm sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalara tanıklık ediyoruz. Arkadaşlarımız, gerçekçi bir ortamda çalışmalar yapıyor. Bu işin şakası yok; her zaman hazır olmamız gerekiyor."

Köşger sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen, uçurumda kalmış bir araçtan yaralı kurtarma tatbikatı da yapıldı. Bununla birlikte arkadaşlarımız, her türlü senaryoya karşı hazırlık yapıyorlar. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."

ADANA'DA AFAD TARAFINDAN 10 KURUMDAN 175 PERSONELİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI.