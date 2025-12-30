DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,02%
ALTIN
6.059,55 -1,42%
BITCOIN
3.773.839,67 -0,9%

Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada

Bahçelievler Yenibosna'da 27 Aralık öğle saatlerinde, 61 BH 200 plakalı üstü açık araçla drift atan sürücünün tehlikeli hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:19
Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada

Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada

İstanbul Bahçelievler’de trafiğin yoğun olduğu saatte meydana gelen drift olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücünün riskli ve tehlikeli hareketleri dikkat çekti.

Olayın Detayları

Olay, 27 Aralık öğle saatlerinde Bahçelievler Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 61 BH 200 plakalı üstü açık otomobil sürücüsü, yoğun trafikte drift atmaya başladı.

Görüntüler ve Tehlike

İş yeri güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün akan trafiğe aldırış etmeden drift yaptığı ve bu davranışla hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı görüldü. O anlar, çevredeki araç ve yayalar için ciddi bir güvenlik riski oluşturdu.

Görüntüler olayın boyutunu ortaya koyarken, benzer davranışların trafikte yaratacağı tehlikeye ilişkin uyarıları da yeniden gündeme taşıdı.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU SAATTE CADDEDE DRİFT ATAN SÜRÜCÜ, KAMERAYA YANSIDI....

İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU SAATTE CADDEDE DRİFT ATAN SÜRÜCÜ, KAMERAYA YANSIDI. ŞAHSIN, ÜSTÜ AÇIK ARAÇLA AKAN TRAFİĞE ALDIRIŞ ETMEDEN DRİFT ATTIĞI GÖRÜLDÜ.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU SAATTE CADDEDE DRİFT ATAN SÜRÜCÜ, KAMERAYA YANSIDI....

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Darbe: 228 Ocak Kapatıldı
2
Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada
3
Burdur'da Otobüs Şoförü Otelde Ölü Bulundu
4
Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma
5
Gaziantep'te servis ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
6
Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıla 7/24 Hazır
7
Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci Abidin Dağköy Sakarya'da defnedildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları