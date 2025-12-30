Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada

İstanbul Bahçelievler’de trafiğin yoğun olduğu saatte meydana gelen drift olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücünün riskli ve tehlikeli hareketleri dikkat çekti.

Olayın Detayları

Olay, 27 Aralık öğle saatlerinde Bahçelievler Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 61 BH 200 plakalı üstü açık otomobil sürücüsü, yoğun trafikte drift atmaya başladı.

Görüntüler ve Tehlike

İş yeri güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün akan trafiğe aldırış etmeden drift yaptığı ve bu davranışla hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı görüldü. O anlar, çevredeki araç ve yayalar için ciddi bir güvenlik riski oluşturdu.

Görüntüler olayın boyutunu ortaya koyarken, benzer davranışların trafikte yaratacağı tehlikeye ilişkin uyarıları da yeniden gündeme taşıdı.

