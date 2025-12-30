Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Darbe: 228 Ocak Kapatıldı

Vali Hacıbektaşoğlu açıkladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2025 yılına ilişkin ruhsatsız maden ocaklarına yönelik yürütülen çalışmaların bilançosunu paylaştı.

Denetimler ve kapatılan ocaklar

Vali Hacıbektaşoğlu, 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında kaçak madenciliği önlemeye yönelik toplam 919 denetim gerçekleştirildiğini, bu denetimler sonucunda ruhsatsız olduğu tespit edilen 228 maden ocağının kapatılarak faaliyetine son verildiğini bildirdi.

Yakalanan kömür ve işlemler

Jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu operasyonlarda toplam 479 ton kaçak kömür ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen şahıslara yönelik 147 adli ve idari işlem uygulandı.

Etkin mücadele, artan sonuçlar

2024 yılı verileriyle karşılaştırıldığında denetim sayısında %6 artış yaşandığı, sahadaki etkin mücadelenin sonucu olarak ele geçirilen kaçak kömür miktarında ise %48 oranında artış kaydedildiği belirtildi.

