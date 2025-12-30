DOLAR
Isparta'da Kar Maskeli Saldırı: Beyzbol Sopasıyla Darbedilen Kişi Ağır Yaralandı

Isparta'da 5 Aralık'ta kar maskeli kişilerce beyzbol sopasıyla darbedilen Sinan B. ağır yaralandı; 3 şüpheli gözaltında, 1 kişi serbest, 1 aranıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:47
Olayın Detayları

Isparta'da 5 Aralık Cuma günü saat 04.10 sıralarında meydana gelen saldırıda, yüzleri kar maskeli ve ellerinde beyzbol sopası bulunan şahıslar bir kişiye saldırdı. Olay, bir tekel iş yeri önünde gerçekleşti.

Saldırıda ağır yaralanan Sinan B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki değerlendirmede kafa arka kısmında açılma ve sırtta çok sayıda darp ile sopa izi olduğu, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırı Anı ve Tanıklık

Sinan B.'nin ifadesine göre, arkadaşları Sinan U. ile bir eğlence mekanından çıktıktan sonra, köpeğini tuvalete çıkarmak için arkadaşının işlettiği iş yerine geldikleri sırada arkalarından inen üç kişinin saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerası kayıtları, saldırıdan önce şüphelilerin bir kafeden çıktığını, araç bagajına sopa koyduklarını, kıyafet değiştirip araç plakalarını söktüklerini gösteriyor. Kayıtlarda şüphelilerin mağdurun aracını yaklaşık 25 dakika boyunca takip ettiği ve iş yeri önünde kar maskesi takarak tahta sopalarla darbettikleri yer alıyor.

Soruşturma ve Gözaltılar

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu saldırıya karıştığı belirlenen şüpheliler; Kosat E.Ö., Hüseyin T., Hasan E., Beyza A. ve Muhittin A. olarak tespit edildi.

Yapılan operasyonda Kosat E.Ö., Hüseyin T. ve Hasan E. yakalanarak gözaltına alındı. Muhittin A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Beyza A. il dışında olduğu için yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Ele Geçirilen Deliller

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet bıçak ile 50 adet dolu 9x19 çapında fişek ele geçirildi. Arama ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.

