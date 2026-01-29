Isparta’da Kayıp Alzaymır Hastası Hüseyin Kahraman Sağ Bulundu

Jandarma ekipleri aynı gün kurtardı

Isparta’da geçtiğimiz gün evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzaymır hastası Hüseyin Kahraman, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aynı gün sağ olarak bulundu.

Gelendost ilçesi Bağıllı köyünde ikamet eden Kahraman, geçtiğimiz gün saat 00.00 civarında aracına binerek evden ayrıldı. Ailesi, uzun süre haber alamayınca kayıp müracaatında bulundu.

Yapılan araştırmalar ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Senirce köyü kırsalında gerçekleştirilen aramalar sonucunda Kahraman, aynı gün saat 15.00 sıralarında sağ olarak bulundu.

Yaşlı adam, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

