Isparta'da Polis Denetimleri: 31 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da son bir haftada gerçekleştirilen polis denetimlerinde 30 bin 721 şahıs sorgulandı, 31 aranan şahıs yakalandı; 15 bin 866 araç kontrol edildi, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:08
İl genelinde yürütülen uygulamalarda çok sayıda işlem

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, polis sorumluluk bölgesinde, son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda toplam 30 bin 721 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Denetimler kapsamında 15 bin 866 araç kontrol edilirken, kusuru bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandı.

Ayrıca gerçekleştirilen aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

