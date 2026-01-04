Isparta'da Polis Denetimleri: 31 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da son bir haftada gerçekleştirilen polis denetimlerinde 30 bin 721 şahıs sorgulandı, 31 aranan şahıs yakalandı; 15 bin 866 araç kontrol edildi, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.