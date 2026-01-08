Isparta'da Sağanak ve Fırtına: 6 Mart Atatürk Caddesi'nde Ağaç Ana Yola Devrildi

Isparta'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Isparta'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Rüzgarın Etkileri

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yayalar yürümekte zorlanırken, rüzgar ve yağış birleşimi trafik akışını olumsuz etkiledi.

Ağaç Devrilmesi ve Müdahale

6 Mart Atatürk Caddesi üzerinde bir ağaç, rüzgarın etkisiyle koparak ana yola düştü. Olay nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Çevredeki vatandaşların ve Isparta Belediyesi ekiplerinin müdahalesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

ISPARTA’DA GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞMUR AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRIRKEN, KUVVETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE KENT GENELİNDE OLUMSUZLUKLAR YAŞANDI. CADDE ÜZERİNDE BİR AĞAÇ RÜZGÂRIN ETKİSİYLE KOPARAK ANA YOLA DÜŞTÜ.