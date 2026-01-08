Isparta'da Sağanak ve Fırtına: 6 Mart Atatürk Caddesi'nde Ağaç Ana Yola Devrildi

Isparta'da sabah başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar akşam saatlerinde etkisini artırdı; 6 Mart Atatürk Caddesi'nde bir ağaç ana yola devrilince cadde kısa süre trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:53
Isparta'da Sağanak ve Fırtına: 6 Mart Atatürk Caddesi'nde Ağaç Ana Yola Devrildi

Isparta'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Isparta'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Rüzgarın Etkileri

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yayalar yürümekte zorlanırken, rüzgar ve yağış birleşimi trafik akışını olumsuz etkiledi.

Ağaç Devrilmesi ve Müdahale

6 Mart Atatürk Caddesi üzerinde bir ağaç, rüzgarın etkisiyle koparak ana yola düştü. Olay nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Çevredeki vatandaşların ve Isparta Belediyesi ekiplerinin müdahalesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

ISPARTA’DA GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞMUR AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRIRKEN...

ISPARTA’DA GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞMUR AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRIRKEN, KUVVETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE KENT GENELİNDE OLUMSUZLUKLAR YAŞANDI. CADDE ÜZERİNDE BİR AĞAÇ RÜZGÂRIN ETKİSİYLE KOPARAK ANA YOLA DÜŞTÜ.

ISPARTA’DA GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞMUR AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRIRKEN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
2
Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Tır KGYS Direğine Çarptı: 1 Yaralı
3
Sürmene'de Eski Belediye Başkan Yardımcısını Öldüren Zanlı Tutuklandı
4
Aksaray'da Uçan Çatı Can Aldı: Restoran Sahibi Meral Tezer Hayatını Kaybetti
5
Ordu Ulubey'de Ahırda Bıçaklı Saldırı: 81 Yaşındaki Akif Öztürk Öldü
6
Yozgat'ta zincirleme kaza: Ambulans ve 2 otomobil çarpıştı, 7 yaralı
7
Suriye Ordusu Halep Eşrefiye'de Çok Sayıda Noktayı Kontrol Altına Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları