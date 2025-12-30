Isparta'da Yılbaşı Öncesi Şok Uygulama: Geniş Çaplı Denetimler

Isparta'da yılbaşı öncesi şok uygulama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kent genelinde şok uygulama düzenleyerek vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamanın kapsamı ve süresi

Uygulama sabah 08.30'da başlayıp gece 23.30'a kadar sürdü. Belirlenen noktalarda yapılan denetimlerde araçlar ve şahıslar titizlikle kontrol edildi.

Denetim yapılan noktalar ve uygulamalar

Denetimler kapsamında Köy Garajı ve çevresi, Meydan AVM ve çevresi, Kafeler Caddesi ve çevresi, Koçtepe-Ünikent kavşağı kesişimi ile Toptancılar Sitesi ve çevresi gibi noktalar hedef alındı.

Ekipler araçları durdurarak detaylı kontrol yaptı; sürücülere alkol testi uygulandı ve şahıslar üzerinde kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi.

Sonuç ve açıklama

Denetimlerde şüpheli görülen kişi ve araçlar ayrıntılı şekilde incelendi. Yetkililer, uygulamaların kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında aralıksız devam edeceği bilgisini verdi.

