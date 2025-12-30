DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,02%
ALTIN
6.059,55 -1,42%
BITCOIN
3.773.839,67 -0,9%

Isparta'da Yılbaşı Öncesi Şok Uygulama: Geniş Çaplı Denetimler

Isparta Emniyet ekipleri yılbaşı öncesi kent genelinde şok uygulama yaparak araçlar ve şahıslar üzerinde geniş çaplı kontrol gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:36
Isparta'da Yılbaşı Öncesi Şok Uygulama: Geniş Çaplı Denetimler

Isparta'da yılbaşı öncesi şok uygulama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kent genelinde şok uygulama düzenleyerek vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamanın kapsamı ve süresi

Uygulama sabah 08.30'da başlayıp gece 23.30'a kadar sürdü. Belirlenen noktalarda yapılan denetimlerde araçlar ve şahıslar titizlikle kontrol edildi.

Denetim yapılan noktalar ve uygulamalar

Denetimler kapsamında Köy Garajı ve çevresi, Meydan AVM ve çevresi, Kafeler Caddesi ve çevresi, Koçtepe-Ünikent kavşağı kesişimi ile Toptancılar Sitesi ve çevresi gibi noktalar hedef alındı.

Ekipler araçları durdurarak detaylı kontrol yaptı; sürücülere alkol testi uygulandı ve şahıslar üzerinde kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi.

Sonuç ve açıklama

Denetimlerde şüpheli görülen kişi ve araçlar ayrıntılı şekilde incelendi. Yetkililer, uygulamaların kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında aralıksız devam edeceği bilgisini verdi.

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞOK UYGULAMADA, ARAÇLAR...

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞOK UYGULAMADA, ARAÇLAR VE ŞAHISLAR ÜZERİNDE GENİŞ ÇAPLI DENETİMLER YAPILDI. DENETİMLER KAPSAMINDA ARAÇLAR DURDURULARAK TİTİZLİKLE KONTROL EDİLİRKEN, SÜRÜCÜLERE ALKOL TESTİ UYGULANDI VE ŞAHISLAR ÜZERİNDE KİMLİK SORGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞOK UYGULAMADA, ARAÇLAR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Darbe: 228 Ocak Kapatıldı
2
Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada
3
Burdur'da Otobüs Şoförü Otelde Ölü Bulundu
4
Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma
5
Gaziantep'te servis ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
6
Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıla 7/24 Hazır
7
Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci Abidin Dağköy Sakarya'da defnedildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları