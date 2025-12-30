DOLAR
Hatay'da 30 Yıl 2 Ay 8 Gün Hapisle Aranan İ.K. Samandağ'da Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, ''birden fazla kişi tarafından birlikte yağma'' ve ''askeri ceza kanununa muhalefet'' suçlarından 30 yıl 2 ay 8 gün hapisle aranan İ.K.'yi Samandağ'da yakaladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:12
Samandağ'da düzenlenen operasyonda tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada İ.K.'yi tespit ederek Samandağ'da yakaladı.

Şahıs hakkında, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından dolayı kesinleşmiş 30 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası bulunuyordu.

Gözaltına alınan İ.K., adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

