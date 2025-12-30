Hatay'da 30 Yıl 2 Ay 8 Gün Hapisle Aranan İ.K. Samandağ'da Yakalandı

Hatay'da 30 Yıl 2 Ay 8 Gün Hapisle Aranan İ.K. Yakalandı

Samandağ'da düzenlenen operasyonda tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada İ.K.'yi tespit ederek Samandağ'da yakaladı.

Şahıs hakkında, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından dolayı kesinleşmiş 30 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası bulunuyordu.

Gözaltına alınan İ.K., adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY’DA 30 YIL 2 AY 8 GÜN HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI