Isparta’da Yunus Timleri Uyuşturucu Denetimi: 304 Adet Kağıda Emdirilmiş Madde, 2 Şüpheliye Adli İşlem

Isparta’da Yunus Timleri Uyuşturucu Denetimi
5 parça halinde 304 adet kağıda emdirilmiş madde ele geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri, dün il genelinde uyuşturucu denetimleri gerçekleştirdi.
Yapılan denetim ve kontrollerde 5 parça halinde toplam 304 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
