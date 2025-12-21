DOLAR
Isparta’da Yunus Timleri Uyuşturucu Denetimi: 304 Adet Kağıda Emdirilmiş Madde, 2 Şüpheliye Adli İşlem

Isparta’da yunus timlerinin denetiminde 5 parça halinde toplam 304 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:02
Isparta'da Yunus Timleri Uyuşturucu Denetimi: 304 Adet Kağıda Emdirilmiş Madde, 2 Şüpheliye Adli İşlem

Isparta’da Yunus Timleri Uyuşturucu Denetimi

5 parça halinde 304 adet kağıda emdirilmiş madde ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri, dün il genelinde uyuşturucu denetimleri gerçekleştirdi.

Yapılan denetim ve kontrollerde 5 parça halinde toplam 304 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

ISPARTA'DA YUNUS TİMLERİNCE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, KAĞIDA EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU...

ISPARTA'DA YUNUS TİMLERİNCE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, KAĞIDA EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

