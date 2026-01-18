Elazığ'da Kavga: Yolcunun Duvara Tuvaleti Tartışmayı Büyüttü

Elazığ'da Yolcu Tuvaleti Tartışması Kavgaya Dönüştü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde, bir yolcunun duvara tuvaletini yapması üzerine çıkan tartışma, esnaf ile yolcu otobüsü şoförleri ve muavinleri arasında kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet Baydaş ve Gıyasettin Baydaş yaralanarak darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Muş’tan Bursa’ya seyir halinde olan 34 AT 4949 plakalı yolcu otobüsü, lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine durdu. Aşağı inen yolcu, duvarın arkasına geçerek tuvaletini yapmaya başladı. Duruma tepki gösteren çevredeki esnaftan market sahibi Mehmet Baydaş, söz konusu yerin ev girişi olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Baydaş ile otobüs görevlileri arasında başlayan sözlü tartışma, muavinin Baydaş'a saldırmasıyla büyüdü. O sırada başka bir şoför marketin içine girerek soba kenarındaki demir çubuğu alıp kavgaya katıldı. Olay sonrası Mehmet ve Gıyasettin Baydaş darp raporu alarak jandarma ve polise başvurdu.

Mağdurun İfadesi

Mehmet Baydaş olayı anlatırken şunları söyledi: 'Otobüs durdu. Bir tane yolcu indi. Evin girişinde merdivenin orada tuvaletini yapmaya başladı. Genç biriydi. Kendisini uyardım buna rağmen yine devam etti. Muavini ve şoförü uyardım. Güzel bir dil ile anlattım. Yaptığınız ayıptır. Yukarda evim, annem, babam ve kardeşlerim var dedim.'

Baydaş, devamında yaşanan saldırıyı ve tehditleri şöyle aktardı: 'Muavin bir yerden şoför bir yerden vurmaya başladı. Ellerinde sopalar vardı. Hatta bir şoför içeri giriyor ve sobanın şişi ile bana vuruyor. Ardından bize saldırdılar diyorlar. Onlar bizi darp etti. Darp raporlarımız da var. Şikayetçi de olduk.'

Ayrıca Baydaş, bir şoförün kendilerine yönelttiği tehditleri de aktardı: 'yatak kısmında silah var, getirin kafasına sıkarım, gebertirim, dükkanını yakarım.' Baydaş, yaşananların ardından jandarma ve polisi aradığını, kendisinin şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma yetkililerce devam ediyor.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI