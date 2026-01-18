İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza Ayrıntıları
İnegöl'e bağlı Kınık Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan 16 BVE 284 plakalı otomobili kullanan Sevda T. (44), sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın sulama kanalına düştüğünü ve ardından ağaca çarparak durduğunu aktardı. Kazada sürücü yaralandı.
Müdahale ve Soruşturma
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sevda T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
