İstanbul Bahçelievler'de 591 bin 250 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hap üretiminde kullanılan makine, 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

