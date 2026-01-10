İstanbul Bahçelievler'de 591 bin 250 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, üretim makineleri ve boş kapsüller ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:35
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:41
İstanbul Bahçelievler'de 591 bin 250 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

İstanbul Bahçelievler'de 591 bin 250 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hap üretiminde kullanılan makine, 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE BİR ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ GÖZALTINA...

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE BİR ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, YAPILAN ARAMALARDA 591 BİN 250 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.

