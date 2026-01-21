İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset: Nikolay Svechnikova'nın annesi DNA testi için Adli Tıp'ta

Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan cesedin 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirilirken, annesi Galina Svechnikov DNA testi için Adli Tıp'ta.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:41
Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında dün bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirildi. Ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirildi.

Olayın arka planı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı’nda 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu.

Aile Adli Tıp'ta DNA testi yaptırdı

Cesetin otopsi işlemleri sürerken, Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov eşiyle birlikte DNA testi için İstanbul’a geldi. Rusya’dan gelen acılı anne ve eşi, Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumuna geçerek işlemlerini başlattı. Ailenin Adli Tıp'taki işlemleri devam ediyor.

