İstanbul'da 2 milyon TL'lik sandık motor dolandırıcılığı: 3 tutuklama

İstanbul'da sandık motor değişimi vaadiyle bir kadını yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:53
Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, sandık motor değişimi vaadiyle bir kadının yaklaşık 2 milyon TL dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Müşteki Yasemin H.K., 34 plakalı Porsche marka aracını sandık motor değişimi için bir oto servis işletmesine bıraktığını, yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli aldatmalarla oyalanarak ciddi maddi zarara uğradığını belirterek şikâyette bulundu.

Ele geçirilenler ve tutuklamalar

Yürütülen incelemeler sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 27 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden iş yeri sahibi Y.K., iş yeri müdürü A.A.D. ve usta K.T. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki hesapçı A.K. ve E.T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

