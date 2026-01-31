İsrail'in Gazze Saldırıları: 26 Ölü, En Az 30 Yaralı

Ateşkese rağmen sabah saatlerinde yoğun hava saldırıları

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki ateşkese rağmen bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik başlattığı saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, yaralıların bazılarınin durumunun kritik olduğu belirtilirken, tıbbi kaynaklar ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi. Bazı kurbanların ise hâlâ enkaz altında olduğu kaydedildi.

Filistinli kaynaklar, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait unsurların Gazze şehir merkezindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir karakolun yanı sıra Nasr ve Tuffah mahallelerindeki sivil yerleşim yerleri ile Han Yunus kentinde, daha önceki saldırılar nedeniyle yerinden edilen kişilerin sığındığı çadırları hedef aldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği son verilere göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 509, enkaz altından çıkarılanların sayısı 715, yaralı sayısı ise 1.405 olarak belirtilmişti. Bakanlık ayrıca, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71.769'a, yaralıların sayısının ise 171.483'e yükseldiğini açıkladı.

Olay, bölgede devam eden gerginlik ve sivil kayıplar üzerine yeni endişeler doğurdu.

