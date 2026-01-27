İstanbul'da Cinayetten Aranan G.A. Samsun'da Yakalandı — 27 Yıl Hapis

Operasyon ve Adli Süreç

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin İlkadım ilçesindeki çalışması sonucu hakkında yakalama kararı bulunan G.A. gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şahsın, İstanbul'da kasten adam öldürme suçundan 25 yıl, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İSTANBUL'DA İŞLEDİĞİ CİNAYETTEN 27 YIL HAPİS CEZASI ALAN G.A., SAMSUN'DA YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.