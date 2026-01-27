İstanbul'da Cinayetten Aranan G.A. Samsun'da Yakalandı — 27 Yıl Hapis

İstanbul'da kasten adam öldürme ve uyuşturucu suçlarından toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A., Samsun İlkadım'da yakalanıp adli işlemler sonrası cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:07
Operasyon ve Adli Süreç

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin İlkadım ilçesindeki çalışması sonucu hakkında yakalama kararı bulunan G.A. gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şahsın, İstanbul'da kasten adam öldürme suçundan 25 yıl, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

