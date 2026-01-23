İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı: 6 gözaltı

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi

İstanbul’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Saldırının ardından şüphelilerin kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda kullanılan çalıntı araç bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde saha çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi ve bir araç içerisinden iş yerine ateş açıldığı tespit edildi.

Plaka bilgileri belirlenen aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka kullandığı belirlendi. Araç, bir hastane otoparkında terk edilmiş olarak bulundu.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği bildirildi.

SALDIRININ ARDINDAN ŞÜPHELİLERİN KAÇTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.